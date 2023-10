Alba Redondo: "Nunca hubiera imaginado estar en una gala del Balón de Oro, ha sido inolvidable"

Alba Redondo ha sido testigo de primera mano del Balón de Oro a Aitana Bonmatí y nos cuenta cómo ha visto a su compañera: "Estaba un poco nerviosa pero cuando ya lo tenía en su pedir mucho mejor y súper feliz por verla conseguir grandes cosas. Ha hablado como si llevara hablando 20 años y muy bien ha sido genial".

"La he pillado hablando con medios y la he podido abrazar y decirle lo mucho que la aprecio", señala sobre su encuentro con Aitana una vez ha sido premiada. Y lo ha visto en un sitio de lujo: "Tenía a Haaland y Linda al lado, ahí en primera fila ha sido inolvidable la verdad. Nunca me había imaginado haber venido hasta aquí y ahora que lo he vivido ha sido espectacular"

"El futbol español tiene una gran base y realidad y visto está con la nominación al Balón de Oro con muchísimas españolas", finaliza.