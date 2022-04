Aguirre: "Esto nos da un respirito después del castigo en Elche"

LEER MÁS El Mallorca sale del descenso y hunde al Alavés

Javier Aguirre se muestra muy satisfecho tras la victoria de su equipo ante el Alavés: "Fue bueno, más allá del cómo los tres puntos son buenos. Nos dio un respirito después del castigo de Elche y ahora venía un rival directo y ha salido bien. Ellos ya no suman pero tienen que jugar Levante, Cádiz. Son rivales directos".

Destaca cómo se ha apretado la zona baja de la tabla: "La pasada jornada ganaron Alavés, Levante, Cádiz... Se ha apretado mucho. También están Granada, Rayo, Getafe, no se puede confiar nadie".

Y se muestra muy confundido con la actuación de los árbitros al señalar las manos pese a que esta noche les favoreció con un gol anulado a los vitorianos: "Es tremendo. Nos pasó con el Leganés con una mano de Jovic. En el debut en Getafe mano y expulsión. Y Mateu Lahoz una mano idéntica en Europa no la pita. Ya no lo sabemos. Entrenamos con las manos detrás, este mismo árbitro nos pitó dos penaltis. Vas con las manos atrás y hasta te puedes lesionar los hombros. No es fácil pero si se ponen todos de acuerdo mejor".