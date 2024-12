Adrián San Miguel: "Lo de romper relaciones no lo entiendo, la sevillanía hay que demostrarla"

El Real Betis venció (1-0) al HJK Helsinki este jueves para asegurar su presencia en los 'playoffs' de la Conference League, un encuentro poco vistoso aunque sin tampoco sufrir en exceso en el Benito Villamarín para citarse con Gent o Copenhague.

El equipo de Manuel Pellegrini saltó con intensidad y con un once bastante potente ante un HJK que no creo casi ni una ocasión de peligro. Johnny Cardoso fue el autor del gol cerca de la media hora tras un grave error del portero visitante. El Betis desaprovechó la opción de mejorar su imagen en Europa y en el segundo tiempo se dejó llevar con la incertidumbre de un marcador corto.

Tras el partido el portero, Adrián se ha mostrado "muy contento por la victoria y la clasificación". El año que ha decidido volver a casa tras sus aventuras en Inglaterra: "Era el momento de volver al Betis, a ayudar a mi equipo, han sido muchos años fuera pero es como si no me hubiese ido". "Vamos con la máxima ilusión a 2025", añade.

"El crecimiento del Betis en estos años ha sido increíble en muchos estamentos. Asentarse en competiciones europeas no es nada fácil y el míster lo ha conseguido", afirma. Además, habla sobre la polémica relación con el Sevilla: "Lo de romper relaciones me parece lamentable. No lo entiendo, no me parece nada adecuado, la sevillanía hay que demostrarla. Tenemos que dar ejemplo con una rivalidad sana".