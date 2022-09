Abelardo: "Cuando juegas el viernes si ganas pasas un fin de semana que no veas"

"En segunda son todo finales porque son partidos muy parejos. Da igual la clasificación, cualquiera puede ganar a cualquiera y por eso es muy bonito", señala Abelardo en Radioestadio noche tras la victoria de su equipo ante el Ibiza.

Un Abelardo que entrena en su casa: "Noto una mayor responsabilidad porque toda mi familia es del Sporting. Siento muchísimo este club y me enorgullece ser su entrenador". Respecto al parón de selecciones que no afecta a la segunda, se resigna: "Es lo que hay. Hemos perdido dos jugadores. Por una parte me enorgullece pero es verdad que nos perjudica. La segunda con tantos equipos tiene un calendario muy apretado y es difícil".

"Cuando juegas el viernes si ganas pasas un fin de semana que no veas", comenta entre risas.

Y sobre la España de Luis Enrique, su gran amigo, se deshace en elogios: "Me gusta mucho y no lo digo porque esté Luis Enrique. Está haciendo un equipo. Juegan con protagonismo cada partido y creo que vamos a hacer un muy bien mundial. Hay que tener esa pequeña dosis de suerte pero creo que haremos buen papel".