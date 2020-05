Álvaro Bautista: "Lo del año pasado me sirvió como experiencia, sigo aprendiendo en el mundial de Superbikes"

En Radioestadio del Motor hablamos con el piloto Álvaro Bautista . "El coronavirus hasta me ha venido bien porque he podido disfrutar de mi hija, que nació en diciembre", nos cuenta el subcampeón de Superbikes.

"Lo bonito de las motos es que dos más dos no son cuatro", asegura sobre cómo se le escapó el campeonato de Superbikes en 2019, en el que, no obstante, quedo subcampeón. No quiere hacerse expectativas todava para la nueva temporada, en la que se estrenará con Honda. "Lo importante es salir de esta", asegura.

Sobre el cambio a Honda, pese a los buenos resultados en la temporada 2019, afirma: "Me siento muy feliz y no me arrepiento del cambio y haber aceptado el proyecto de HRC y Honda. Cuando la gente de Honda vino a mi casa a Talavera de la Reina a hablar conmigo ni me lo pensé".

¿Su pronóstico de campeón para de MotoGp? No lo duda demasiado... "Marc Márquez".

-Radioestadio del Motor 17/05/2020