Mariano Barbacid: "Ya hay fármacos que son mucho más eficaces y menos tóxicos que la quimioterapia"

El oncólogo y científico Mariano Barbacid ha compartido reflexiones sobre los avances y desafíos en la investigación del cáncer. Durante la conversación en Por Fin con Jaime Cantizano, ha señalado que, aunque se ha progresado significativamente en las últimas décadas, ciertos tipos de cáncer, como el de páncreas, pulmón e hígado, siguen presentando tasas de supervivencia alarmantemente bajas. "La mayor parte de los cánceres ya tienen supervivencias por encima del 50%, pero hay algunos que están muy por debajo. Por ejemplo, el cáncer de páncreas está en un 5% de supervivencia a cinco años", ha destacado.

Barbacid ha hablado también sobre los avances terapéuticos que han surgido en este siglo, como las terapias dirigidas y la inmunoterapia, que han permitido tratamientos más eficaces y menos tóxicos. "Ahora, cuando se conoce la mutación que ha iniciado el cáncer, ya hay fármacos selectivos que son mucho más eficaces y menos tóxicos que la clásica quimioterapia", ha explicado. Además, ha resaltado el impacto de la inmunoterapia en el tratamiento de ciertos cánceres, como el de pulmón y el melanoma, y ha mencionado los buenos resultados obtenidos con las células CAR-T en tumores de sangre.

A pesar de estos avances, el investigador ha remarcado la importancia de seguir apostando por la investigación en tipos de cáncer con tasas de supervivencia más bajas. Según Barbacid, la Asociación Española contra el Cáncer ha promovido un proyecto para abordar cánceres con una supervivencia inferior al 30%, destacando la necesidad de centrarse en aquellos que aún son difíciles de tratar.

El científico también ha recordado que el cáncer no es una sola enfermedad, sino un conjunto de patologías con características muy diferentes, lo que complica su tratamiento y pronóstico. "La gente me pregunta a menudo cuándo se va a curar el cáncer, y mi respuesta es muy sencilla: ¿cuál? Porque no es lo mismo un cáncer de mama, que se cura en un 95% de los casos, que un cáncer de páncreas, donde apenas llegamos al 5%", ha puntualizado.

Además, ha mencionado los desafíos que aún enfrenta la sanidad pública en cuanto a la disponibilidad de ciertos tratamientos avanzados. En este sentido, ha hablado sobre la protonterapia, una forma de radioterapia con menos efectos secundarios, y ha lamentado que en España, hasta hace poco, solo estuviera disponible en centros privados debido a su alto coste.

En cuanto al cáncer de páncreas, Barbacid ha mencionado estudios recientes que han detectado lesiones pre-neoplásicas en personas sin cáncer, lo que ha planteado nuevas preguntas sobre los factores que desencadenan su desarrollo. "Sabemos que la inflamación es un factor importante que puede hacer que estas lesiones evolucionen a un cáncer", ha comentado, subrayando la necesidad de más investigación en esta área.

Finalmente, ha destacado el avance en la investigación clínica en España, señalando que en grandes hospitales como el 12 de Octubre o Vall d'Hebron se llevan a cabo ensayos clínicos de alto nivel, lo que permite que los pacientes accedan a tratamientos de vanguardia sin necesidad de viajar al extranjero. "Hoy en día no hace falta irse a Estados Unidos para recibir un buen tratamiento contra el cáncer. En España, en nuestros grandes hospitales, se tratan con la misma calidad y técnicas que en los mejores centros del mundo", ha asegurado.

Barbacid ha resaltado que su compromiso con la investigación del cáncer sigue siendo inquebrantable, destacando que, a pesar de los avances conseguidos, aún queda un largo camino por recorrer, especialmente en los cánceres más agresivos. "Seguiré investigando hasta que me quede sin recursos o sin neuronas", ha afirmado, dejando claro que su labor no termina mientras queden preguntas sin resolver y terapias por desarrollar.