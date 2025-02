Eva Hache: "Tenía el síndrome de la impostora chula"

‘Nunca he estado en Dublín’ es la nueva obra en la que participa Eva Hache. La actriz interpreta a la madre de la familia Amesti que se reúnen para celebrar la noche de Navidad. Este año será especial porque Elena, la hija menor, vuelve de Londres tras tres años sin contacto y por fin estarán juntos los cuatro. "Nuestra hija vuelve de Londres después de 3 años porque salió del armario sin ella pretenderlo y nosotros lo hicimos fatal. Ella se marchó muy enfadada", ha indicado Hache en Por Fin.

A lo largo de la obra cada uno sacará a relucir sus propias fantasías y miserias. “Hay muchas cosas que no sabemos de la gente que tenemos cerca. También se da la circunstancia de que no queremos saber. Muchas veces, sabiendo que la otra persona miente, nos incorporamos a esa mentira para no tener que hablar", ha explicado la actriz.

Soy una 'referenta'

Eva Hache ha recordado sus inicios sobre los escenarios. Ahora está cambiando su filosofía, ya no considera que las cosas le estén ocurriendo por accidente sino que "tenía el síndrome de la impostora chula. Cuando me decían que abanderaba a las mujeres yo lo negaba, pero ahora: ¡Qué cojones! Claro que lo he hecho yo. Ya he abandonado esa teoría. Soy una 'referenta'".

La actriz, que ha pasado por los micrófonos de Onda Cero, ha expresado que "cuando yo empecé en TV yo no tenía ninguna conciencia del techo de cristal". Considera que hay una involución al respecto, que se ha dado un paso para atrás.