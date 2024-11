María Hervás: "Puedes sentir cómo emocionas a la gente"

'The Second Woman' es la obra que protagoniza María Hervás, una representación teatral de 24 horas consecutivas en las que comparte escenario con 100 hombres diferentes. En ella la actriz repite la misma escena de una pareja que no marcha bien.

"Es un proyecto de dos creadoras australianas y se lo propuse a un productor de mi confianza. Se alinearon los planetas y ya estamos haciéndolo por tercera vez", explica Hervás en 'Por fin' sobre el origen de esta obra en España.

Esfuerzo físico vs. mental

Una interpretación de este tipo conlleva un gran esfuerzo tanto a nivel físico como mental. Sin embargo, uno suele ser superior al otro. "El esfuerzo mental es mayor", cuenta. "Lo que más me cuesta es manejar la cabeza, es la más traidora. Te hace propuestas terroríficas para sacarte del escenario y ponerte a dormir".

El esfuerzo mental es mayor

Cuando llega la noche, "entre las tres de la mañana y las diez, la cabeza me empieza a decir que esto no tiene ningún sentido, que es un ejercicio de ego, que es una tontería que no tiene precedentes...", añade la actriz. "Esto es lo que más difícil se me hizo, bajar el volumen de los pensamientos que no te hacen bien".

Si algo hace especial a esta obra es su originalidad. En ella, sobre un escenario, Hervás "vuelve a comenzar la misma escena cada diez minutos" con hombres que en su inmensa mayoría "no son actores". Esta condición tan única hace que surjan "momentos emocionantes", explica la actriz. "Es muy bonito lo que se crea ahí".

Pero todo no es de color de rosa. Al ser participantes los que acompañan a María Hervás en el escenario, a veces la cosa puede no salir como se esperaba. "Tengo la potestad de echar al participante si veo que ocurren momentos que no son adecuados. Son muy pocas las ocasiones, pero las ha habido tanto en Sevilla como en Barcelona", añade.

Acompañamiento del público

Sabemos que esta obra dura 24 horas consecutivas y que para la actriz supone un reto. Sin embargo el público no está obligado a permanecer todo el tiempo en el teatro. "No es una tortura. Hay una entrada que permite entrar y salir cuando quieras del teatro", explica. "También hay entradas por franjas horarias", las cuales son más cortas.

Cuando estás en el teatro puedes sentir cómo emocionas a la gente

Hervás es conocida por haber interpretado varios papeles en la gran pantalla, pero se podría decir que conecta de una forma más especial con el teatro. "Me divierte hacer tele pero en el teatro he podido interpretar personajes más poliédricos de los que me permite la televisión. Por eso defiendo más el teatro".

Es un espacio donde "me gusta mucho lo que se genera con el público", porque "cuando estás en el teatro puedes sentir cómo emocionas a la gente".