La importancia de tratar la obesidad ante un ambiente más obesogénico: "No se trata solo de perder peso"

La cifras de la obesidad crecen en España, que como muchos países se ven incrementadas de manera notable por el ambiente obesogénico cada vez más presente en nuestra sociedad. "En España, la prevalencia de la obesidad está alrededor del 22% de la población y para 2035 se estima que se duplicará", afirma la doctora Carmen Fajardo, jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital de la Ribera, en Alzira (Valencia).

De la mano de Lilly y su iniciativa 'El peso de lo invisible', en este espacio abordamos los diferentes mitos e informaciones sobre la obesidad. Así, la doctora se muestra preocupada por estas cifras y un incremento que puede provocar que "casi un tercio de la población de España" tenga obesidad, en especial, la población infantil. "Se trata de concienciar ante un problema importante de salud para prevenirlo y abordarlo".

¿Qué es el ambiente obesogénico?

Por ello, conviene conocer qué es el ambiente obesogénico y por qué influye en la obesidad. "Es el ambiente que favorece y mantiene la obesidad, como el acceso ilimitado a alimentos muy calóricos frente a otros que son más saludables. Por ejemplo, que son más baratos y que podemos llenar nuestra cesta de la compra con lo que nos apetece", explica la doctora Carmen Fajardo.

Fajardo también habla de que en España "todo se celebra comiendo", así como de la actividad física: "Las costumbres favorecen que no tengamos actividad física, estamos rodeados de comodidades que no requieren esfuerzo físico. A nivel laboral, por ejemplo, la mayoría de los trabajos son más sedentarios si los comparamos con hace unas décadas".

Los genes involucrados en el desarrollo de la obesidad

"La obesidad es una enfermedad crónica y así la definen las sociedades científicas", señala Carmen Fajardo, que asegura que este aspecto "impacta en muchos factores" y que no es tan simple como explicar "la balanza de ingresos y gastos de calorías": "No mejorará solamente con la ecuación de no comer y movernos, sino que hay aspectos genéticos y también que tienen que ver con los hábitos y el estilo de vida".

Para prevenirlo, la doctora sostiene que es "fundamental prevenir que aparezca" y que eso pasa por "la educación desde la infancia": "Hay que enseñar qué es más saludable, cómo tenemos que comprar, cocinar, cómo interpretar el etiquetado, enseñar la actividad física... Además, hay que diagnosticar a la persona que padece obesidad, porque hay un estudio muy reciente que dice que solo una de cada cinco personas que tiene obesidad lo tiene documentado como enfermedad".

Cómo tratar la obesidad a día de hoy

Ante esta problemática, ¿cómo se debe tratar la obesidad hoy en día? La doctora subraya que se tiene que abordar "desde un enfoque amplio, multidisciplinar" y no se trata "solo con contar con la ayuda del médico", sino con "nutricionistas o psicólogos". "Tienen que trabajar todos de manera coordinada y se tiene que tratar cuanto antes", afirma la doctora.

La figura del paciente debe estar "en el centro", como cuenta Fajardo, y la persona afectada debe abordar "cambios en el estilo de vida, pactados por todas las partes, y pautas con cambios claros de alimentación, apoyo psicológico si se puede". En definitiva, se trata "no solo de perder peso", sino "grasa en aquellos lugares más perjudiciales".

"La obesidad es el exceso de grasa que no podemos acumular de forma más adecuada, por ejemplo, en tejidos y órganos que verán afectado su funcionamiento", zanja la doctora en 'Por fin'.