El desgarrador testimonio de Meri, que perdió a su padre por la DANA: "Llevaba más de media hora ahogado cuando esa maldita alerta llegó"

Meri García es vecina de Catarroja, en Valencia, y perdió a su padre Felipe por la DANA. Los vecinos lo subieron subido a la valla de un colegio esperando un rescate que nunca llegó. Hoy, más de un mes después de la catástrofe, Meri se ha plantado en el Congreso junto a otros familiares de víctimas para llevar más de 80.000 firmas y exigir responsabilidades.

Denuncian la falta de recursos para encontrar a sus seres queridos y piden que se abra una comisión que depure responsabilidades, además de que no se olvida su situación, una dura realidad que sigue golpeando a todos los municipios afectados por el temporal del pasado 29 de octubre en la Comunidad Valenciana.

"Pedimos una comisión de investigación real de por qué ha pasado esta catástrofe que se tenía que haber previsto. En Catarroja no llovió, ¿de dónde venía esa agua, por qué, quiénes cometieron tanta negligencia?", se pregunta Meri, cuya voz se entrecorta al hablar de su padre: "Denunciamos su desaparición hasta en tres ocasiones, vimos que nadie nos iba a hacer caso. Mi hermano trazó un mapa, vio el recorrido del agua y empezó a señalizar zonas, hicimos batidas con amigos y gente que vino de todos los lados".

Meri cuenta que casi pierde la esperanza de encontrar a su padre el décimo día tras la DANA: "La UME nos dijo que no había medios. Cogí con mis seguidores de Instagram, pedí auxilio, que necesitaba unidades caninas y di con un ser de luz, con Ricardo. Una persona que, sin conocerme de nada, decidió ayudarme y me prometió que no se iba a ir de allí hasta encontrar a mi padre. Lo encontró en cinco horas después de diez días de angustia".

Además, narra cómo vio llegar "una ola gigantesca" y cómo "arrastraba personas y coches". "Los políticos duermen, yo no duermo desde aquel día", asegura Meri, que añade que el "factor común" a todas las víctimas es que "nadie los buscó": "Hemos sido los propios familiares junto a voluntarios quienes los hemos encontrado, sin ayuda de nadie. No lo puedo entender, necesito saber qué ha pasado, que se dignifique la figura de mi padre".

La DANA dio paso a varios días incomunicados en Catarroja, tres días sin móvil y una semana sin agua corriente ni luz. "Era todo un caos, nadie llegaba allí, 72 horas solos, abandonados. Me subía por pilas y pilas de coches llamando a mi padre para intentar ver si seguía con vida, en la más absoluta soledad, nadie nunca me ayudó", comenta Meri, que alaba la figura de los voluntarios: "Si no fuera por ellos, no hubiéramos comido ni bebido".

Meri destaca que tras hacerse pública su denuncia han acudido militares para realizar labores de retirada de enseres, con "un cementerio de coches" delante su hogar. También afirma que hay demandas en camino por la vía judicial: "Las demandas se van a poner por todas las vías, nos estamos organizando y eso se hará. Queremos que las personas que nos tienen que respaldar, los que nos siguen dando la espalda, se dignen a investigar y se depuren las responsabilidades".

Por último, dice que no conoce a nadie que haya recibido las ayudas prometidas tras el temporal, sin que hayan acudido peritos, por lo que se sienten "abandonados" y que se les ha dado la espalda "totalmente". Con respecto a la misa funeral a la que acudieron algunas autoridades a la catedral de Valencia, asegura que su "ética" y "moral" no le permitió sentarse al lado de "los posibles asesinos" de su padre: "A mi padre lo mataron, no lo alertaron, el último whatsapp que le llega es a las 19:30 y la alerta llegó a las 20:12. Mi padre ya llevaba más de media hora ahogado cuando esa alerta llegó. La alerta era para decir 'súbanse en alto, viene una ola que arrastra todo'".