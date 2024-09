Ana Crespo, primera presidenta de la Real Academia de Ciencias: "Es una oportunidad de decir a las mujeres que se puede"

La Real Academia de Ciencia fue fundada en 1847 y desde entonces tiene la tarea de fomentar la investigación en diversas áreas. Este miércoles se produce la apertura del curso 2024-2025 y será la primera vez que su acto lo preside una mujer en los 177 años de historia de esta institución.

Es Ana Crespo, bióloga e investigadora española que ha dedicado gran parte de su carrera al estudio de los líquenes. Crespo habla con Jaime Cantizano horas antes de hacer historia y marcar un hito representativo en la ciencia: "Es una responsabilidad muy grande, antes fueron presidentes Leonardo Torres Quevedo, Echegaray, Blas Cabrera... Unos científicos de mucha categoría y es una responsabilidad venir detrás de ellos, pero al mismo tiempo un estímulo. No me asusta estar donde ellos estaban, quisiera hacerlo como ellos".

Crespo cuenta sus inicios, cuando quería ser "telefonista" y lo que le marcó el entorno de Canarias, al mismo tiempo que destaca que no se toma "al pie de la letra ser mujer o no", sino que se toma su nombramiento como "una oportunidad de decir a las mujeres, chicas y niñas que se puede": "No hay que ser nada excepcional, hay que hacer lo que te gusta, disfrutarlo y no asustarte. Se puede tener éxito profesional sin amargarse la vida".

"No considero haber vivido una carrera de obstáculos, sino de reto tras reto", cuenta Ana Crespo, que añade que "la ciencia tira de ti y es de curiosidad inmensa", para concluir diciendo que es "un placer" dedicarse al estudio de los líquenes y la ciencia: "Es casi como hacerlo sin ningún esfuerzo".