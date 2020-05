Alaska: "Nunca habíamos pensado que nuestra vida tuviera que regirse por una especie de cuestión marcial"

Alaska explora en Por fin no es lunes cada semana un asunto a través de las canciones que lo han abordado a lo largo de la historia. Los cambios casi siempre dan miedo y nos aferramos a que las cosas no cambien, incluso si no están bien: "más vale malo conocido…".

Ahora todo el mundo quiere cambios, quiere pasar de fase, nunca habíamos prestado tanta importancia a las normas para hacerlo. Canciones como 'Changes' de David Bowie o la más reciente 'Fases de la desescalada' del Niño del Ukelele, sirven de banda sonora para hablar de los cambios (en general y en la desescalada). También hay otras como 'Take me to the next phase' de Isley Brothers, que nos sirven para recordar que pasar de fase no es un salvoconducto...todos tenemos una responsabilidad que cumplir.

