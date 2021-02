Fíjate tú: La historia de la Bóveda de Global de Semillas de Svalbard

Jaime Novo nos trae a ‘Por fin no es lunes el mensaje de Chick Corea tras haber fallecido a los 80 años por un extraño cáncer, poco conocido según el comunicado oficial: “Tengo la esperanza de que aquellos que tienen el deseo de tocar, escribir, actuar o cualquier otro arte, lo hagan. Si no es por ellos, que lo hagan por el resto. No es sólo que el mundo necesite más artistas, es que es muy divertido”.

Además, nos cuenta la historia de un sitio muy curioso, la Bóveda Global de Semillas de Svalvard. Es una especie de reserva mundial de semillas. Todas las especies de semillas conocidas están allí guardadas.

Es como una enorme caja fuerte que tiene como objetivo que no se pierda el más de un millón de variedades de semillas que conocemos hasta el momento. Las más típicas, como las de maíz o las de arroz, hasta las más extrañas, como unas de origen cherokee, prácticamente en desuso.

Por ahora sólo hay ocupado un cuarto de su capacidad total. Caben 4 millones y medio de especies y de cada muestra se guardan unas 500 semillas.