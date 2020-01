El negocio de los canales de niños youtubers

Entrevista

Hay vídeos donde niños y no tan niños youtubers desempaquetan, prueban juguetes y los enseñan sin tapujos. Aparecen niños felices jugando con ellos, el juguete está perfectamente iluminado y colocado, hay enlaces para comprarlo directamente en tiendas on line. Es, aparentemente, publicidad en mayúsculas con constantes invitaciones a adquirir el producto, pero no pone la palabra "publicidad" por ningún lado.