Los Chunguitos: "Rosalía cantó nuestra canción de maravilla y estamos esperando el dueto"

Rosalía, que te puede gustar o no, tiene un estilo muy pulido y particular, no se puede decir que no está pensado… Pero podemos coincidir en que es una mujer que conecta, que hace siempre honor a sus raíces, catalana y flamenca. A un flamenco además que no le venía de familia. Un flamenco que descubrió con su abuela y que a comienzos del 2019 emocionó con su versión del ‘Me quedo contigo’ de los Chunguitos.

En 'Por fin no es lunes' hablamos con los hermanos Salazar, Juan Y José.