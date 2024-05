Carmen Ferrer, alcaldesa de Santa Eulària des Riu: "La familia es la protagonista en nuestra propuesta turística"

Carmen Ferrer, alcaldesa de Santa Eulària des Riu, cuenta en el programa especial de ‘Por fin no es lunes’ la apuesta del municipio por la esencia del ‘slow life’ o vivir cada experiencia de una manera más pausada. “Intentamos conservar esa esencia, una Ibiza sin clichés a la que uno pueda venir a disfrutar como quiera”, asegura Ferrer, que destaca que se mantiene la tradición y diversidad, pero que también se anima a la gente a visitar la isla de manera tranquila.

“Ahora con las fiestas de mayo, que son auténticas nuestras, invitamos a nuestra tradición y eso anima a la gente a entrar dentro de esa parte de la isla, de nuestras experiencias y no ir a todo tren, a simplemente decir que he pasado por aquí y me he ido corriendo”, añade la alcaldesa sobre la esencia de ‘slow life’.

En este sentido, hay una apuesta por el turismo familiar que complementa el conocido ocio nocturno en Ibiza: “La visión de isla con ocio nocturno a veces expulsa la idea del turismo familiar, por eso nos interesa esa prescripción de que mucha gente viene y se encuentra que tiene esa apuesta nocturna de ocio de calidad, pero que es una opción. El resto de la isla y sobre todo esta parte es una opción para la familia, donde la familia encuentra su manera de disfrutar todos juntos”.

La alcaldesa también cuenta que su municipio es ciudad amiga de la Infancia, ya que la familia es “importantísima” en su propuesta turística. “Los productos siempre tienen esa parte donde la familia es la protagonista y donde las experiencias se disfrutan en familia, ya sea pequeña o mayor. En eso somos constantes, en las rutas, en las propuestas hoteleras, gastronómicas…”.

Precisamente, dentro de esta propuesta cobra mucha importancia la gastronomía, que supone un “acento importante en la motivación de la visita”, en palabras de Carmen Ferrer, que destaca el producto local: “Aquí tenemos un catálogo expreso de restaurantes con encanto, con la marca ‘sabors’ registrada, y que es devolver a nuestro producto a la tierra”.

Para ello, Santa Eulària des Riu cuenta con “chefs de primer nivel y restaurantes de toda la vida con comida casera”, y es ese “posicionamiento” el que hace diferente a esta zona de la isla de Ibiza. “Hay que poner en valor el producto de aquí y luego dar oferta a ese abanico tan amplio. Comer bien se come en muchos sitios, pero estamos en una isla del Mediterráneo con muchos productos”.

Por último, Carmen Ferrer habla de las expectativas para el verano en ocupación de hoteles y actividades. “El verano será activo y dinámico. El 2023 ya fue un verano mucho más normal tras la pandemia y este año se ha adelantado en abril con eventos deportivos y propuestas. El verano se presenta bien y la ocupación está siendo excelente”, concluye la alcaldesa de Santa Eulària des Riu.