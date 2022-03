Boris Izaguirre sobre la victoria de Agoney en la final de 'Tu cara me suena': "Es muy grande"

"Es muy grande", dice Boris Izaguirre sobre la victoria de Agoney en la Gran Final de 'Tu cara me suena 9'. El colaborador de Por fin no es lunes celebra la actuación del cantante en el concurso de Antena 3: "Me encanta cómo viste, cómo interpreta, ese momento Camilo Sesto y ese momento maravilloso del beso con su novio Marc".

Boris Izaguirre, entusiasmado con la final de 'Tu cara me suena' en Antena 3, también comenta la actualidad que pasa por la guerra en Ucrania. Un conflicto del que confiesa que se "ha dado cuenta al volver" de Estados Unidos, ya que allí hay una visión distinta sobre la guerra entre Rusia y Ucrania.