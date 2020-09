Código Bibiana

Bibiana Fernández nos cuenta en 'Por fin no es lunes' que, aunque intenta engañar cuando le hablan de su edad, no lo consigue, y, hablando de migrañas, dice que, aunque no va a hacer una tesis doctoral al respecto, sí las ha sufrido de joven, porque se acuerda de que le dolía la cabeza "con mucha frecuencia". Además, avanza está "ansiosa de teatro" y que en octubre volverá a actuar en el Teatro Calderón de Madrid.