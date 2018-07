De Cospedal: "España no va a necesitar un rescate"

De Cospedal se ha mostrado más contundente que [[LINK:INTERNO||||||Mariano Rajoy]] en su comparacencia para hacer balance de los seis primeros meses de gobierno popular ante la pregunta de un posible rescate a España. La secretaria general del PP ha afirmado que "España no va a necesitarlo"·.

La secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, se ha mostrado convencida este viernes de que España "no va a necesitar un rescate", pese a que ha reconocido que tiene una deuda exterior "muy importante" y un déficit superior al que el país debería tener.

En declaraciones a la cadena internacional CNBC, Cospedal ha recordado que España no necesitará una financiación superior a los 10.000 millones de euros que va a recibir. "Debería ser más que suficiente", ha apostillado. Además, ha indicado que, a pesar de la deuda que mantiene el país, la economía española "tiene unas fortalezas muy destacables".

Así, ha puesto como ejemplo el caso de empresas españolas multinacionales que son "muy importantes en sus sectores". En esta misma entrevista ha asegurado que el Gobierno "no puede estar para ganar elecciones, sino para gobernar" aunque esto tenga "un coste político importante" y ha explicado que las medidas de austeridad, como las que España ha tenido que adoptar en los últimos tiempos, "son siempre impopulares", pero ha manifestado que esto es lo que tiene que hacer el PP, ya que no se trata de una cuestión de que el partido se lo pueda permitir o no.

Sobre Castill la Mancha

María Dolores de Cospedal, ha avanzado que la Junta está estudiando las condiciones del fondo de liquidez y ha precisado que acogerse al mismo "no tiene por qué perjudicar las finanzas de la comunidad autónoma ni las del Estado".

"Si con ese fondo de liquidez se puede ir pagando vencimientos de deuda extranjera y, después de adelantar ese dinero, pagarlo otra vez al Estado, aunque sea en un plazo determinado, teniendo en cuenta lo difícil que es acudir a la financiación, eso no es malo ni tiene por qué perjudicar las finanzas de la comunidad autónoma ni las del Estado", ha dicho.