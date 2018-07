"Hay que entender la crisis norteamericana en clave interna"; así los ha explicado Leopoldo Pons, decano del Colegio de Economistas de la Universidad de Valencia,refiriéndose a las consecuencias que podría tener en las bolsas la rebaja de la deuda soberana que ha anunciado la agencia Stand&Poor's. Según Pons, el proximo lunes las bolsas estadounidenses comenzarán a la baja,pero augura que en tres cuartos de hora lograrán estabilizarse de nuevo. Según ha explicado el entrevistado, el dólar no es igual que el euro y lo que actualmente se está discutiendo en Estados Unidos es la campaña electoral. "Que el dólar baje un poco más no le perjudica a la economía norteamericana”, ha dicho Pons.

Respecto a la gestión que están llevando a cabo las autoridades europeas en materia económica, el experto ha dicho que el problema está en que no es lo mismo, por ejemplo, hablar de Grecia que de Italia, tienen estructuras y volúmenes diferentes. En este sentido, ha opinado que "la clave no está en que los mercados puedan financiar un déficit concreto o un nivel de endeudamiento sino en qué modelo económico están diseñando".

"¿Es partidario de medidas como el copago sanitario?" Sobre esta cuestión, Pons ha afirmado su aprobación a este modelo, diciendo que "las autoridades españolas no han definido un modelo, no han dicho la verdad, esto es una crisis del sistema que no ha cambiado desde el año 80"; "no ha cambiado en el sistema laboral, no ha cambiado en el sis financiero, no ha cambiado el modelo energético y no ha cambiado el modelo sanitario". En esta misma línea, Pons ha criticado que el modelo sanitario público es "profundamente ineficiente y negativo para las personas q lo usan", ya que según ha explicado " un modelo sanitario público que no sea eficiente produce automáticamente una sanidad igual".