Inmaculada Sanz: "A pesar de lo que tratan de decir, con Carmena se ha incrementado la contaminación"

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz , habla en Noticias fin de semana sobre Madrid Central, y responde que la salud de los madrileños no ha corrido algún peligro durante el tiempo que ha estado suspendido Madrid Central.

De hecho, asegura que durante el tiempo que el equipo de gobierno de Manuela Carmena ha estado en el Ayuntamiento de Madrid, la contaminación se ha incrementado. Afirma que el PP llega al gobierno de Madrid para hacer un nuevo modelo que haga más limpio el aire de Madrid.

Sobre la suspensión de las moratorias de Madrid Central, dice que van a presentar alegaciones pero acatarán el auto. "Las multas es un sistema que no ha funcionado y vamos a trabajar por un nuevo modelo".

Además, culpa al equipo de Carmena de que las multas por entrar en Madrid Central no se estaban haciendo y acusa al anterior gobierno de mentiroso. "No se ha multado ni a un sólo vehículo con etiqueta B o C a lo largo de estos meses". Explica que la moratoria que quería llevar a cabo el PP era para hacer una auditoria de Madrid Central y mejorarlo.

Sobre lo que el nuevo equipo de gobierno tiene pensado hacer explica que es "establecer los puntos de recarga, los aparcamientos disuasorios, incrementar el transporte público, renovar las flotas de taxis...

También comenta el incidente que se produjo con Ciudadanos durante la manifestación del Orgullo y dice que "lo lamenta y que una manifestación por la inclusión se tradujo en una manifestación de la exclusión.