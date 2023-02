Julián Cabrera: "La ley ha de ser reformada aún a costa de Podemos y de la ministra de Igualdad no hundida pero sí tocada"

CON JULIÁN CABRERA

Julián Cabrera pone epílogo a una semana en la que no ha habido ministra o ministra del Gobierno que no se pusiera el traje de artificiero para tratar de desactivar esa bomba de relojería que rueda por el empedrado político y que conocemos como ley del 'solo sí es sí'. El pánico ha hecho mella en el Gobierno y, ahora, camino de los 400 agresores sexuales beneficiados, ya se cae en la cuenta de que la ley ha de ser reformada aún a costa de Podemos y de la ministra de Igualdad no hundida pero sí tocada. También comenta el paro y la cumbre hispano-marroquí que ha marcado las últimas noticias.