Edu García: "Somos país de contradicciones, pero con mucho arte"

España es poliédrica y caleidoscópica amén de maravillosa y única. Lo que más nos preocupa en el CIS en la vivienda, pero seguimos sin ver políticas reales que sustancien soluciones. Hacen falta 100.000 enfermeras para estar en armonía con los ratios europeos, pero ni las valoramos, ni las pagamos, ni evitamos su éxodo por Portugal.

No me quiero poner cansino con la FP, los oficios y esos sectores de donde huye la mano de obra nacional mientras hay patriotas convencidos de que nos invaden, nos someten y nos quitan el pan de los morros. Aspiramos a 100 millones de visitantes extranjeros, pero, si no eres propietario, te sale urticaria al oír como se multiplican los apartamentos turísticos.

Somos país de contradicciones, pero con mucho arte. Unos buscan beatificar al Fiscal General como si fuese Batman justiciero y los otros, mandarlo al infierno por urdidor y trilero. Y me dejo los gallos y los gitanos. Porque pese a nuestro yin y nuestro yan peleados, tenemos salero hasta para reírnos del hurto, de una práctica ilegal y una buena ración de insultos y amenazas de raza.

¡Aquí no te aburres nunca! Así que… amigos, a disfrutar del finde.