Edu García: "Rafael Amargo o las cosas que, desde los tribunales, pueden acabar en injusticia"

Confieso que esta semana el asunto de las clarisas me ha tenido atrapado, pero como me falta actualizar capítulos y estudiarme bien los personajes y sus fechorías, prefiero reflexionar sobre Rafael Amargo y las cosas que desde los tribunales, pueden acabar en injusticia.

El bailarín está exonerado. Nuestro sistema te garantiza que si el proceso no es ortodoxo, riguroso y limpio, no se te puede condenar. Los más viejos del lugar se acordarán del Caso Naseiro, todos pusimos oídos, todos supimos cómo se decía lo que se decía, pero la forma fraudulenta de conseguirlo hizo que se separara la justicia de la realidad. Y aquí radica el debate. Es como cuando en una peli de abogados el juez le dice al jurado: "no tengan en cuenta lo que acaban de oír". ¡Pues a ver cómo se hace eso!

El caso de Amargo es similar, por exceso de celo o descuido, las escuchas probatorias han quedado anuladas por la Audiencia Provincial de Madrid pero al oírlas o al leer la transcripción uno sabe bien qué es lo que pasaba en ese piso del barrio madrileño de Malasaña y por qué denunciaron los vecinos. Pero el juego y las reglas son estas. Y hay letrados muy muy listos y policías y fiscales que no lo deben ser tanto.

Siempre buena praxis, por encima de todo. Que los mandos lo inculquen a sus subordinados. Que el ridículo del sistema genera descreídos irreversibles.