Edu García: "Me quedé boquiabierto al ver las destrezas de Rafa Castaño en Pasapalabra"

Como millones de españoles, me quedé boquiabierto al ver las destrezas de Rafa Castaño el jueves en el mítico plató de Pasapalabra. Sabiduría, memoria y templanza para que ni los focos ni los nervios nublen la mente a la hora de elegir el vocablo certero.

Amén de los concursantes, brillantes, simpáticos y ejemplares, me quedo hoy con la reflexión de porqué es líder el formato y confieso la ilusión que me hace que sea elegido por los consumidores de televisión de manera abrumadora.

Creo que valoramos el buen rollo y la superación. Nos gusta echarnos a los ojos paisanos que consiguen premios por ser constantes y atrevidos. Se nos afina el orgullo y la empatía y además, lo hacemos de manera familiar, junto a la gente con la que compartimos vida.

Rafa y Orestes o Pablo el canario entraban con permiso en nuestros salones. Sabedores de que nos representan un poco, aunque no tengamos su cualificación ni su nivel. Nos da rabia cuando fallan y no paramos de soplarles y chivarles a viva voz, por ejemplo, que la ilusión de creer que algo es más bonito de lo que realmente es… se denomina 'kalopsia'. Aunque en este caso no aplica. Y sí, me gusta estar a la verita de la tele de un gran país. Dice mucho de nosotros lo que vemos en pantalla.