Edu García: “El grito por vivir que hay en Valencia nos ensordece”

Somos país de voluntarios, de solidarios, de empáticos, de gente que se estremece y que, a la par que llora, sabe actuar, ayudar, remangarse como el que más. Lo tenemos a gala. Y hay otra virtud latente que tras el domingo pasado de bolas de barro y varas de madera, quiero compartir aunque alguien me rebata: la vergüenza propia atenaza nuestra reacción. La vergüenza de ser vulnerables, pobres, agraviados, atacados.

Aunque ahora parezca que no, somos de rumiar los problemas en casa, con la familia, minimizando la angustia. Lo vimos en la crisis de 2008 cuando tiramos de abuelos y de Caritas. Sin cajeros quemados ni grandes concentraciones. No digo que no protestemos si hay hartura, digo que si tenemos opción, lamemos nuestras heridas con los nuestros y no somos de publicitar dramas.

Por eso lo que vemos en Valencia nos apabulla. Porque el grito por vivir ensordece. Porque es tan grande el boquete que no queda otra que señalar el fango que todo lo empapa. Todo lo que hagamos será poco. Aunque, reconozco como ciudadano, que algo de sonrojo me dejo para lo de la familia Pujol. Después de 13 años la Audiencia cita al que dudo que sea honorable para dentro de 1 año. Esto sí que da vergüenza propia y ajena.