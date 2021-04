Les voy a decir una cosa: A sus 85 años ve que a él la vejez le queda todavía muy lejos

Ibáñez, el dibujante más prolífico de la historia de la humanidad, nos contó que a sus 85 años sigue trabajando para asegurarse una buena vejez, porque ve que a él la vejez le queda todavía muy lejos. Calcula que está a la mitad de su carrera y que tiene por tanto toda la vida por delante. 85 años. Se levanta cada día a las 6 de la mañana, me contó, a las 7 ha salido pitando al tablero de dibujo para volcar en las viñetas todas esas historias descacharrantes que salen de su cabeza. Y según me lo estaba contando Ibéñez yo estaba imaginando onomatopeyas acompañando el relato y dos líneas curvas dibujadas así, alrededor de los pies dibujando que el personaje, en efecto, sale pitando mientras levanta motas de polvo en el camino. Ibáñez, como un personaje de Ibáñez.

Ibáñez: "Pienso seguir escribiendo y dibujando hasta que haga 'boom'"

Manuel Vicent: "Acepto el premio con honor y lo llevaré como una laureada"

85 años tiene también Manuel Vicent, camino de los 85 va Raúl del Pozo (Y que me perdone por contarlo) y a vueltas con la edad miren, Manuel Vicent nos dejó esta imagen tan sugerente de las muñecas rusas. Nos dijo 'La persona de 80 años lleva dentro a esa misma persona cuando tenía 70, y cuando tenía 60 y 50 y 30 y cuando era veinteañera y lo que van aprendiendo es a ceder el protagonismo y la iniciativa a la última de las muñecas rusas que es la que contiene a todas las demás'.

Yo no estoy seguro de que Raúl del Pozo tenga así ordenadas a sus muñecas rusas, porque a menudo el adolescente, el veinteañero, el joven que sigue siendo, se hace con el poder y les dice a los demás Raúles que se aparten, que no le cohíban, que no amuermen.

Termino con una frase de Manuel Vicent: 'Ser joven es tener proyectos y una salud aceptable para emprenderlos'