Les voy a decir una cosa: "No es justo que se utilice el teatro para menospreciar a los malos políticos"

El teatro es ficción, naturalmente que lo es, pero el teatro no aspira a engañar, al revés, el punto de partida es el acuerdo tácito entre los actores y los espectadores: Ambos sabemos que esto que está pasando aquí, en el teatro, no es real.Lo real siempre es lo que está fuera de aquí, pero aquí lo que haremos es reflejarlo, o deformarlo, o ponerlo del revés o caricaturizarlo.

El teatro te quiere divertir o provocar o invadirte de pena o hacerte discurrir. Hay teatro muy bueno que busca que te rías de lo que somos. Hay teatro muy bueno que desafía tus convicciones y tus certezas, te hace dudar.

En una misma mañana puedes aprender un montón de cosas

Lo bueno de hacer un programa de radio de varias horas es que en una misma mañana puedes aprender un montón de cosas. Esto a mí me pasa. Me pasó este viernes en el teatro escuchado a Magüi Mira, a Luis Merlo, a Maria Galiana, a Pepe Viyuela. Julia Guitiérrez Caba nos regaló un consejo que yo creo que sirve también para hacer la radio: "Olvídate de cuantas personas están pendientes de ti, importa que tú estés pendiente de cada una de ellas".

Todos los actores veteranos, me dijo Julia, hemos hecho alguna vez la función para tres filas de butacas, todos hemos pinchado en taquilla alguna vez. De eso te preocupas luego cuando hay que hacer las cuentas. Hasta ese momento ocúpate de decir bien el texto. Manuel Galiana evocó una frase que escuchó él cuando era meritorio. Dice: "Me gustaría que el escenario tuviera la anchura de una cuerda floja para que nadie que no estuviera capacitado pudiera cruzarlo de un lado a otro". Qué difícil debe ser disuadir al joven que amando el teatro cree que esa es condición suficiente para poderse ganar la vida haciéndolo.

Una actriz que es madre, cómo al ver la primera función del hijo, tuvo que decirle crudamente que el talento se tiene o no se tiene y que él sin duda lo tenía, pero para hacer otras cosas, no teatro.