Alsina tacha de "embarazoso" que Sumar ponga en duda su apoyo a la investidura de Sánchez

Hace seis años el rey Felipe VI realizó un discurso después del 1-O resumiendo lo que había ocurrido en Cataluña los días anteriores. El resumen fue que quienes gobernaban la Generalitat y el Parlamento catalán habían incumplido reiteradamente la ley y habían intentado tumbar la soberanía nacional, es decir, el derecho a decidir de todos los ciudadanos.

Aquel discurso, a día de hoy, sigue estando "plenamente vigente" a pesar de que las circunstancias han cambiado y ahora se hable de la amnistía. A diferencia de otros discursos políticos y movimientos políticos, como el independentismo -"que ha ido flojeando"-, el discurso del rey sigue siendo actual, opina Alsina en su cita semanal con Susanna Griso en 'Espejo Público'.

Esta mañana el rey continúa su ronda de contactos con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para buscar el desbloqueo político. Así, según Alsina, lo más interesante del día de hoy será ver si Sánchez tratará de justificar la amnistía argumentando sus cambios de opinión.

Durante la jornada de ayer, Sumar advirtió que todavía el PSOE no contaba del todo con su apoyo para la investidura, "un momento muy embarazoso" por lo inverosímil que es. "Es impensable que Sumar vote en contra de la investidura, como es impensable que el PNV no invista a Sánchez, o que no lo haga Bildu o el BNG", considera el presentador de 'Más de uno'.