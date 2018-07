Rubalcaba: "Puigdemont no puede ser presidente porque está fugado de la justicia por las felonías que ha hecho"

Entrevista en 'Más de Uno'

El ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, asegura en Más de uno que Carles Puigdemont no será presidente de la Generalitat, aunque será el Gobierno español quien asuma el coste con el descrédito de las instituciones y reitera "no puede ser president porque está en Bruselas y porque está fugado de la justicia". Por otro lado, considera que son los propios independentistas los que quieren que se les "quite a Puigdemont de en medio". También apunta que "el Estado ha demostrado que es fuerte y que no va a dar la batalla por perdida". Sobre si el TC admitiría a trámite el recurso del Gobierno a una investidura de Puigdemont, apunta que "no es automática, pero normalmente se acepta". Por ello, propone una reforma de la Constitución como salida a este problema, "el PP tiene que ser consciente que lleva muchos años mirando para otro lado", declara.