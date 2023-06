PROGRAMA COMPLETO

Más de uno 16/06/2023

Programa completo de 'Más de uno' con Carlos Alsina. Comenzamos la mañana repasando las principales noticias con el equipo de La España que madruga. En la tertulia, con Edu Madina, Carmen Morodo, Nacho Cardero y Rubén Amón comentamos los asuntos de actualidad. Además, entrevistamos al candidato del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera. En la segunda parte, nuestro cocinero Robin Food nos da la receta para cocinar paella al estilo hindú. En La Cultureta hablamos de la edad de oro del cine español, entre otros temas. Por último, J.F León pone el broche musical al programa.