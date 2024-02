El reto matemático: Silogismo sobre los oyentes de 'Más de uno'

Los silogismos son una serie de enunciados que se plantean uno detrás de otro siguiendo una secuencia lógica. Con esto, que en matemáticas se llama "propiedad transitiva", se transita de una lógica a otra hasta llegar a la conclusión. Suelen mostrarse de forma clásica como tres términos, la primera debe de ser general, y la última más particular.

Un ejemplo sería:

a) En Murcia, no llueve nunca

b) Cuando llueve, saco el paraguas

c) En Murcia comprarse un paraguas es homeopatía…

Reto matemático

Todos los oyentes de este programa son personas geniales.

Algunos oyentes son políticos.

Algunos políticos aciertan el reto matemático.

¿Qué respuesta es correcta?

a)Todos los políticos son personas geniales

b)Algunos oyentes aciertan el reto matemático

c)Las personas geniales aciertan el reto matemático

Solución

b) Algunos oyentes aciertan el reto matemático

La a) no es correcta porque solo ALGUNOS oyentes son políticos, esos ALGUNOS son geniales, los demás no se sabe…

La c) no es correcta, puesto que ser GENIAL no implica acertar el reto matemático.