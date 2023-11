El reto matemático: La paradoja política

Pregunta

Un político gana las elecciones y dice que dimitirá si alguien adivina sus intenciones de dimitir o no. ¿Qué le dirías al político para que no tenga respuesta posible?

Solución

Decirle "no dimitirás". Entraría en una paradoja.

Esto es el "dilema del cocodrilo" fue pensado por el filósofo griego Eubulides, y tiene que ver con un cocodrilo que roba un niño. El cocodrilo le dice al padre que lo devolverá, si adivina sus intenciones de devolverlo o no. Cuando dice "lo devolverás", no hay problema, porque efectivamente lo hace.

La paradoja se da cuando el padre dice "no lo devolverás". Si el cocodrilo no lo devuelve, está rompiendo a su palabra porque adivinó correctamente, pero si lo devuelve también está rompiendo a su palabra debido a que no adivinó sus intenciones.