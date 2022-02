El nuevo reto matemático que se ha hecho viral

En Matemáticas hacemos teoremas, verdades absolutas, así que una vez que alguien propone algo, lo demuestra, y ya no hay más polémica que esa. Bueno, lo primero tenemos que tener una base, como una constitución, como los políticos. Aunque tampoco somos así…

No podemos estar en desacuerdo en nada, nosotros fijamos unos axiomas, que es lo delicado, pero una vez los tengamos ya está. No hay reglas controvertidas, ni difíciles de interpretar.

Bueno, entiendo que sin unas reglas claras haya dudas:

Primero, paréntesis. Segundo, potencias y raíces. Tercero, Multiplicación y división. Cuarto, sumas y restas.

PEMDAS: Paréntesis, Exponentes, Multiplicación, Divisón, Adiciones y Sustracciones.

BODMAS: Brackets, Orders, Divison, Multiplicación, Adición y Sustracción.

PREGUNTA

8:2•(2+2)

Así de fácil, ¿por qué hay polémica?

Solución

Dos tipos de respuestas: 1 y 16

La correcta es 16

Las matemáticas no son de discusión. Aquí no hay Calatrava, aquí somos perfectos.

Y la aritmética se baila así:

1. Los paréntesis

2. La exponencial

3. Multiplicación

4. Menos o mas

No puedes decir aquí estás equivocado y yo tengo razón. Si acaso te lo enseñaron de otra manera, o te gusta ver la aritmética de otra forma, no te vengas arriba. Tú tienes razón en tu mundo, y yo en el mío. Pero para eso está la comunidad matemática, para aclararnos, no para complicarnos, para eso ya están otras personas.