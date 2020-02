¿Por qué los huevos tienen que estar en el frigorífico si en el supermercado no están en frío?

TODO LO QUE NOS PREGUNTAMOS SOBRE LOS HUEVOS...

¿Cuánto dura un huevo? "Si hablamos de la normativa, nos indica que desde que el día que la gallina pone un huevo tenemos 28 días de consumo preferente. Pero si el huevo está bien podemos consumirlo días después, pero en torno al mes. Hay huevos que han durado mucho tiempo... antaño las abuelas los metían en caja, en cal, en la parte fresca de una bodega... y los guardaban desde el otoño hasta la primera del año siguiente", nos cuenta Mar Fernández.

¿Cómo saber si un huevo está bien? "Que la cáscara esté intacta. En cuanto tenemos un huevo roto hay que tirarlo a la basura porque es un caldo de cultivo perfecto para un microorganismo. Y que no cambie de temperatura baja a temperatura ambiente. Por ejemplo, evitando sacar todos los huevos de la nevera y dejarlos en la encimera cuando vayamos a preparar un plato. Lo que peor lo viene al huevo es sacarlo de la nevera y se caliente y luego vuelva a a meterse en la nevera. Se produce un efecto de condensación en la cáscara y se humedece, y a través de los poros se puede contaminar", asegura Mar Fernández.

¿Por qué los huevos tienen que estar en el frigorífico? "Si en el supermercado estuviera en frío, el cambio de temperatura favorecería su contaminación. Cuando el huevo llega al supermercado es bastante fresco como para que no pierde su frescura", apunta.

¿Se puede congelar un huevo? "Las claras sí, pero si pones la yema en el congelador te queda gelatinosa, gomosa", explica Fernández.

¿Es bueno comer un huevo al día? "Doy a mi hijo huevos con la tranquilidad de que le estoy aportando un alimento completo", asegura Raquel Villareal. Mar Fernández dice que "si uno es vegetariano, la carne que no come la tiene que sustituir con otro alimento como el huevo". Y añade: "No hay ningún problema por consumir un huevo al día. Absolutamente ninguno. El huevo no incrementa el riesgo cardiovascular".

¿Qué quiere decir el código del huevo? "0 es un huevo ecológico, 1 es un huevo de gallinas camperas, 2 en suelo y 3 en jaulas".

¿Y el color de la yema... ? "Hay gente que prefiere un color más intenso en la yema que se lo da el maíz", asegura Raquel Villareal.

LOS OYENTES Y LOS HUEVOS

¿Ha criado gallinas? ¿Compra huevos de corral o le parecen ya suficientemente buenos los que hay en el supermercado? ¿Qué sitio conoce usted que tiene los mejores huevos?