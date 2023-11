Edu García: "Xavi colecciona preocupaciones, interrogantes y dudas"

Alsina tú coleccionas galardones de esos que arrinconas en tu palacete… y el entrenador del Barça preocupaciones, interrogantes y dudas. Equipo casi a medida al que no sabe sacar brillo. Se escurren los puntos, se aleja la liga...y los capitalinos no aflojan.

Los que acampan en la Castellana fueron letales en Cádiz con Rodrygo metamorfoseado en Vinicius… y en la rivera de la M-40, el Atlético ensancha su racha de victorias en casa hasta las 16. Con Simeone entronizado, los fieles entregados y el Virrey Griezmann exhibiendo sus dotes para pintarse de leyenda. El partido a partido es tan viejuno como lo del “Pupas”. Ahora debería moverles el ‘sueño a sueño’.

Ese que cumplió Francesco Camarda debutando con la camiseta del Milan con 15 años y 8 meses. Su madre se deshacía entre lágrimas desde la grada mientras le guardaba la merienda, imagino. Calendarios saturados, jugadores exprimidos, lesiones multiplicadas, pues cuanto antes se empiece la rueda mejor ¿no? Ay, las moderneces.

Las motos y la Fórmula Uno finiquitaron sus mundiales. Sainz acabó mohíno porque los de Ferrari no se enteran. El cabalino ya no es rapante. Y los alonsistas sin la 33 pero con la eterna promesa de que la siguiente máquina sí será un pepino. No hacía yo al guaje con tanta paciencia. Ni con ese estado mental y físico de resiliencia pura.

Dicen que es más difícil ver al Papa visitando España o que los Javis hagan algún proyecto por separado… a que Aston Martin siga en los circuitos de forma competitiva. 1.350 millones es su valor, espero que les sobre algo para seguir haciéndole deportivos a 007. Eso es fundamental.