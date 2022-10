Edu García: "Dirigentes, fútbol, milagros... para echarse a temblar"

Ha sido paupérrima la pesca en Europa y eso que no tenemos cuotas para las capturas de puntos. No seré yo quien alimente el debate sobre la salud del fútbol español, pero tampoco me veo capacitado para sofocarlo. ¡Y en 47 días Mundial! El último de Messi según él mismo anunció ayer en una entrevista.

Hablando de Leo, esta semana una colega de profesión lo situó en el Barça de nuevo para el verano del 23. Su gente dice que nones, que esa parte del futuro está sin trillar y que ahora toca Paris y Qatar. Pero el vicepresidente económico azulgrana, mientras explicaba a la prensa los Powerpoint económicos de la asamblea de este domingo, reconoció que todo es ponerse. Que ellos ya han demostrado que saben hacer ‘milagros’.

Dirigentes… fútbol… milagros. Para echarse a temblar. Es verdad que en la sociedad pulula el argumento socializado de que los futbolistas están sobre pagados. ¿Qué gana un cirujano? ¿qué gana un ingeniero? Alguna vez me he visto enfrascado en debates de tira y afloja… pero jamás me había preguntado qué gana… ¡una mascota!

Rocky es el león de peluche animado de los Nuggets de Denver, franquicia de la NBA. Y según 'Sports business Journal' tiene un sueldo de 625.000 dólares. El amigo Rocky se lo curra en el Ball Arena, juega, interactúa, entretiene, es habilidoso y hasta mete canastones… pero la polvareda está levantada porque hay muchos deportistas que no tienen su nómina. Por ejemplo, jugadoras de la liga americana que llevan días bromeado muy en serio, diciendo en redes que si están a tiempo de colgar los aros y meterse en la escuela de mascotas.

Si doy con la solicitada facultad y la pre-inscripción te aviso, Carlos.