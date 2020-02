Oyentes: Las películas de miedo más terroríficas

Juani de Getafe recuerda que "pasaba mucho miedo con 'Historias para no dormir', de Chicho Ibáñez Serrador. "Con 12 años vi una de una nave espacial que invadía la tierra, unas caras horrorosas, unos monstruos...", cuenta, y señala que la terminó de ver "agarrada a la silla, con mucho miedo, pero me la vi". Y comenta que al acostarse tuvo que "mirar por la casa a ver si había alguno, incluso me asomé a la puerta por si venían".

Desde León nos llama Roberto para hablar de una película en la que "un hombre iba en el coche con la mano asomada por la ventanilla, se cruzaba con un camión y este le amputaba la mano", y añade que "luego esa mano iba cometiendo asesinatos". "Desde aquella siempre voy en el coche con las ventanillas bien subidas, ni se me ocurre sacar el brazo", asegura.

Nos vamos a Alicante, desde donde Merche nos cuenta que 'Fantomas' le "marcó mucho, fue terrible". Y añade que después de verla "soñaba que me arrastraban por los pies y no podía dormir de ninguna manera, hoy mismo me acuerdo y me da pánico".

Félix, de Elche, menciona 'La cabina', de Antonio Mercero, y asegura que le dio tanto miedo que de pequeño estuvo "una temporada que no podía dejar que me cerraran las puertas".

Y Chema de Valladolid dice que "sin ninguna duda" la más terrorífica es 'Alien, el octavo pasajero'. "La he visto 30 o 40 veces, el alien ya es como de la familia", bromea, y señala que "aun así tengo que guiñar el ojo cuando la estoy viendo".