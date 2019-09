Dicen que dos no se pelean si uno no quiere. Pero a ese refrán se le puede dar la vuelta, porque dos no hacen las paces si una de las partes se encuentra más cómoda en el conflicto permanente. Una de las primeras decisiones que ha adoptado Pedro Sánchez como presidente del gobierno ha sido la de rebajar la tensión con los independentistas, incluso dejando de lado el pacto que desde hace meses mantenía el PSOE con el PP y con Ciudadanos.