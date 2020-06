Zapatero cree que la sentencia del Estatut "no estuvo a la altura de lo que España requería"

Carlos Alsina ha recopilado algunos de los momentos de la entrevista que ha concedido el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el diario independentista El Nacional, en la que el socialista ha confesado su malestar con la sentencia del Estatut.

"La sentencia del Estatut no me agradó como presidente del Gobierno"

Zapatero ha explicado que no le agradó la sentencia del Estatut de Cataluña, que la conoció el mismo día que se difundió, pero que días antes ya tenía algún indicio de por dónde iban a ir las cosas. "Tenía mis intuiciones de que podía producir un efecto negativo. Obviamente había que acatarla, pero fue una sentencia que no me agradó como presidente del Gobierno", dice. Asimismo, comenta que "esa sentencia no estuvo ni jurídica ni en cuanto a la evaluación de los efectos a la altura de las circunstancias de lo que España requería".

Justo lo contrario de lo que pensaba en 2010, cuando él era presidente del Gobierno y tuvo que hacer una valoración de esta sentencia. Opinaba que era "para la tranquilidad" y que por ello el Gobierno "estaba satisfecho". Ya que lo que se decía era básicamente que el Estatut es constitucional en su inmensa mayoría, lo que hace es garantizar el máximo autogobierno que Cataluña ha tenido en su historia dentro de la España constitucional".