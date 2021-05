Tertulia: ¿Son los indultos un soborno de Pedro Sánchez al soberanismo catalán?

Carmen Morodo, Arcadi Espada, Daniel Basteiro y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre la concesión de los indultos a los presos del procés catalán. Carmen Morodo señala que hay que plantearse si estos indultos se producirían sin las alianzas y la dependencia del pacto de investidura. "En Moncloa apelan a argumentos de darle un sentido histórico a esta decisión, como con el fin de ETA, pero el presidente del Gobierno se la está jugando mucho", explica, y añade que lo que estamos viendo es que Esquerra no está facilitando nada porque solo piden la amnistía y la autodeterminación. Por su parte, Daniel Basteiro destaca que "todos los indultos son políticos porque es un Gobierno que conmuta una pena dictada por el poder judicial" y asegura que estos serán una apuesta política que parte de unas bases de que en Cataluña hay un problema político. Además, Arcadi Espada comenta que "hay un relato que ha tratado de aminorar el gravísimo delito contra la convivencia, contra la concordia y contra la justicia que cometió el Gobierno de Cataluña" y asegura que muchas personas van a sentirse agredidas por el indulto a criminales políticos. Asimismo, Rubén Amón considera que "Sánchez tenía que forzar un discurso beligerante contra la idea del indulto para recaudar más votos" y que, ahora, la precariedad parlamentaria le obliga a tomar esta decisión. "Abrirse al soborno del soberanismo supone autorizar todo lo que sucedió en la sedición", alega.

Carlos Alsina entrevista al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que habla sobre la falta de acuerdo con patronal y sindicatos en la prórroga de los ERTE. [[LINK:INTERNO|||Article|||60adf27c6584a878bcea118e|||"Hay que encontrar el equilibrio entre la recuperación de la actividad y el mantenimiento de las ayudas”]], ha explicado.

Además, debaten sobre si Pedro Sánchez está mandando mensajes al Tribunal Supremo para no se pronuncie en contra de los indultos. Rubén Amón destaca que conceder el indulto es una manera de desautorizar la figura del Supremo y cree que se está forzando la agresión de Sánchez al Estado de derecho. Por su parte, Carmen Morodo considera que Sánchez necesita buscarse una serie de coartadas para explicar una decisión que no cuenta con el apoyo de nadie y que lo que más preocupa en Moncloa a la hora de fundamentar el indulto es lo que pueda decir en el futuro el Supremo. Además, recuerda que si Esquerra facilita la mesa de diálogo, podrán plantear el indulto. "Pero si no lo hace y pide amnistía y autodeterminación, incluso con los indultos aprobados, el lío se puede prolongar de aquí a las próximas elecciones", concluye.