TERTULIA EN 'MÁS DE UNO'

Tertulia: ¿Es posible que al final no haya ley de amnistía?

Con Carmen Morodo, John Müller, Antonio Casado, Marta García Aller y Rubén Amón comentamos la actualidad política. En la jornada tras la sesión en el Congreso donde Junts rechazó la ley de amnistía planteada por el Gobierno por no incluir todas sus exigencias, analizamos si el PSOE cederá o si, por el contrario, al final no haya ley de amnistía. Al hilo de esto, comentamos el discurso de Miriam Nogueras, portavoz de Junts, planteándose como víctima y hablamos de la capacidad de los independentistas para hacer saltar todo por los aires. También, consideramos si esta línea roja trazada por Junts servirá para que Sánchez no siga adelante con la amnistía.