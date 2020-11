Alsina, sobre las 'fake news': "A nadie se le ocurre decirle al Gobierno que controle el twitter de Echenique"

Después de conocerse que el Ejecutivo, por la vía de una orden ministerial, pretende velar por que toda información publicada por los medios sea "veraz, completa y oportuna" y será el Gobierno quien informará en primera instancia de las supuestas irregularidades. Carlos Alsina insiste durante la tertulia de Más de uno que el Gobierno tiene que clarificar a qué se refiere cuando habla de monitorizar lo de las redes sociales y combatir la desinformación.

Sostiene que "hay que clarificar cuanto antes de qué está hablando el Gobierno cuando habla de ataques de potencias extranjeras que afectan a la seguridad nacional", explica y añade que "si de lo que estamos hablando es de que una legión de bots se encargan de difundir, retuitear o publicar en Facebook vídeos falsos, fotografías falsas o informaciones falsas, eso no hay que irse a Rusia para encontrarlo, eso lo tenemos aquí al servicio de partidos políticos españoles, de organizaciones españolas que tienen una infantería de tuiteros y de bots retuiteando cada día cosas que son mentira, manipulaciones, distorsiones, adjudicándonos a otros cosas que no hemos dicho".

Por ello, asegura que si el Gobierno está hablando de eso cuando dice que hay que neutralizar las campañas de desinformación, "tiene que mirar más cerca de lo que estamos pensando". Asimismo, pone en duda que si alguien dice que beber lejía ayuda a prevenir del coronavirus, sea el Gobierno el que tenga que intervenir para que no se difunda. Justifica que sí tiene que salir a desmentir esa información pero no puede obligar a los medios a que no difundan ese vídeo.

"Nuestra obligación, de los medios de comunicación es denunciar las mentiras en otros medios, redes sociales y en ruedas de prensa y en los tuits de los diputados que hacen las leyes y que están mintiendo todos los días en twitter y lo sabemos todos, pero a nadie se le ocurre decir que el Gobierno tiene que decirle a Pablo Echenique que deje de publicar determinadas cosas, ¿no?", concluye sin respuesta de los tertulianos.

Por otro lado, Rubén Amón confirma que lo que le "produce estremecimiento" es que sea el Gobierno el que controla la información y lo haga a través de su gabinete. Además, Daniel Basteiro recuerda las palabras de González Pons durante su entrevista con Alsina, se pregunta cuáles son los propios límites del Gobierno y cree que en todo gobierno "hay una tentación de control de los medios públicos antes o después", por lo que solicita que no se acuse sin pruebas. Y Marisa Cruz confiesa que a ella esta orden ministerial "le huele mal por ambigua y chapucera", también recuerda que este Gobierno ya había tenido tentaciones de control de medios.