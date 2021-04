Rafa Latorre: "¿Cómo consigue Pedro Sánchez presentar ocho veces el mismo plan de recuperación sin concretar nada?"

Rafa Latorre reflexiona en Más de uno sobre el nuevo proyecto del presidente Pedro Sánchez: el plan de recuperación y resiliencia. "Solo lo ha presentado ocho veces, esto es la propaganda por aplastamiento", comenta, y añade que aún así todavía "no se sabe ni cómo ni dónde ni cuándo". Y estas ocho veces no son las únicas, sino que recuerda Latorre que se prepara para presentarlo hoy una novena vez, ahora en el Congreso de los Diputados.

"Esto es lo que se llama ‘packaging’ en el lenguaje de los publicitarios, un empaquetado de toda la vida, donde lo primordial es la caja y no tanto lo que contiene", explica. Compara esta nueva estrategia de Sánchez con esas bromas que se le hacen a los niños con un paquete enorme, en el que se encuentra con otro paquete y luego otro paquete más pequeñito y "así hasta ocho veces, hasta llegar a un paquete minúsculo, nueve veces en un rato".

Se pregunta Latorre entonces cómo consigue Sánchez presentar ocho veces el mismo plan sin concretar nada. Asevera entonces que consiste en utilizar muchas palabras con el sufijo ‘ción’, como una forma de convertir un verbo en un sustantivo y "de hacer que una palabra no signifique nada". Ejemplos de ello son palabras como modernización, dinamización, activación, revitalización, adaptación, concienciación, interacción… "Significantes sin significado que favorecen eso que la RAE ha acuñado hermosamente como cantinfleo", asegura. Además, añade que también funciona muy bien "ponerle tres adjetivos a cada sustantivo, eso llena mucho. Mira, te he traído un ejemplo: crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo". Concluye diciendo ya que está a punto de empezar la novena presentación del plan de Sánchez, "no nos lo vayamos a perder".