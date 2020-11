Rafa Latorre: "Querían que Maradona los salvara a todos y así terminaron, condenándolo"

Rafa Latorre reflexiona en Más de uno sobre Maradona tras conocer ayer su fallecimiento. "Maradona tenía un regate tan prodigioso que no dejó de hacer gambetas a su propia fama, de sortear su propio culto, ahora en cambio es un muerto exquisito", comenta.

"Lo que su vida nos enseña es que es injusto cargar una cuestión moral sobre los hombros de un chaval que sabe jugar al futbol. Querían que Maradona los salvara a todos y así terminaron, condenándolo", añade Latorre.

Continúa diciendo que "de los aprovechamientos de la muerte de Diego el más repulsivo es el político, porque Maradona se equivocó tanto o mas en política como en la vida y hoy los ladrones de cadáveres hacen una selección minuciosa de sus obras para poder hacerle una reivindicación militar".

Concluye con sus primeros recuerdos de Ondacero con motivo de su 30 aniversario. "Estaba en mi primer año de universidad y no había una noche que no me fuese a dormir sin dejar puesto a Pumares en Polvo de estrellas".