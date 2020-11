Rafa Latorre: "Sánchez ha obrado el milagro, está apunto de acabar con el nacionalismo catalán mediante el sencillo método de convertirlo en un imperialismo"

Rafa Latorre reflexiona en Más de uno sobre el anuncio que hizo ayer el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián del preacuerdo con el Gobierno sobre los Presupuestos, que incluye el fin del control financiero del Estado en Cataluña y la creación de una comisión bilateral para acabar con "el dumping fiscal de facto y con el paraíso fiscal montado por la derecha en la Comunidad de Madrid".

"Sánchez ha obrado el milagro, está apunto de acabar con el nacionalismo catalán mediante el sencillo método de convertirlo en un imperialismo", comenta Latorre

"No me digas que no resulta enternecedor que quien ha hecho de lo propio y la diferencia su credo sagrado ahora reclame una tábula rasa fiscal, un cierre competencial que le de uniformidad a España, un café para todos, una especie de centralismo desviado con sede en Barcelona", añade Rafa Latorre

Concluye con un cariñoso recuerdo a alguien que debe estar pasándolo mal, Ángel Gabilondo. "Igual cuando lleguen las elecciones termina diciéndole a Sánchez: Chico preséntate tú que a mí me da la risa".