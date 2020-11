Rafa Latorre: "Ciudadanos sirve de caballete para un tríptico horrendo de Sánchez, Iglesias y Bildu"

Tras conocerse que ahora hay un acercamiento a Ciudadanos para intentar que se sume a los Presupuestos, Rafa Latorre expresa que "lo que realmente ha hecho zozobrar a Pedro Sánchez es la contumacia de Arrimadas".

"Lo cierto es que ahora mismo Ciudadanos sirve de caballete para un tríptico horrendo de Sánchez, Iglesias y Bildu", comenta Latorre.

Recuerda que a Sánchez le van a interpelar hoy en el Congreso de los Diputados por la cuestión bilduetarra, "va a poder alegar dos cosas, o que el acuerdo con Bildu es un hito de la democracia o que no existe tal acuerdo, dos caminos que conducen a la enajenación de una parte" y añade que "lo que no puede decir es que no tiene alternativa, porque la tiene".

Rafa Latorre concluye dando la enhorabuena a Vicente Vallés, que hoy recibe el premio Francisco Cerecedo.