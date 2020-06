Fernando Ónega: "Que Torra acuda a la próxima reunión de presidentes dependerá de lo que se mande desde Waterloo"

Como bien señalas, las reuniones telemáticas de presidentes han sido un éxito. Torra dice que han sido un monólogo, pero lo que queda en el balance es el número: han sido catorce en catorce semanas, han estado los diecisiete, y a Pedro Sánchez se le nota la satisfacción. Nadie lo había conseguido antes y ha sido una aproximación a lo que es el Estado de las Autonomías.

Ya quisiera el Senado, como Cámara territorial, presentar un balance similar. ¿Acudirán Urkullu y Torra a las próximas, ya presenciales? ¿Acudirán a la convocada para la segunda quincena de julio? Yo no lo puedo saber, porque en esto no me funciona la bola de cristal. En parte dependerá de su contenido. Si es todavía para hablar del Covid, no lo descarto, porque para esa fecha habrá que hablar del reparto del dinero europeo y no estar es no poder defender lo que se reclama: en el caso de Torra, 16.000 millones de euros.

Pensando en el futuro, dependerá de si hay elecciones en Cataluña y si a Torra le interesa tensionar la relación con Madrid y mantener la distancia. Dependerá de si vuelve la mesa de diálogo y eso le permite hacer compatible su presencia con la relación bilateral. Dependerá de lo que diga el Supremo de la inhabilitación. Dependerá de lo que acuerden Torra y Urkullu, porque uno no viene si no viene el otro. Y, para complicar el pronóstico, este futuro no depende de las fáciles cábalas de un escribidor, sino de lo que se indique o mande desde Waterloo.

