Fernando Ónega: "Las tensiones de Cataluña ahora con la gasolina del Tribunal Constitucional"

REPASO DE LOS TEMAS DEL DÍA

Fernando Ónega repasa en Más de uno los temas del día y sin duda no puede dejar pasar por alto el tema Cataluña ya que estamos a punto de conocer la sentencia del procés. Siguen las tensiones en Cataluña y ahora con la gasolina del Tribunal Constitucional que ya ha advertido a Torrent que si sigue tendrá responsabilidades penales. Por otro lado, está la polémica de la Guardia Civil tras el discurso de su general que provocó que los Mossos abandonaran el acto. Por otro lado no podemos dejar de hablar de la exhumación de Franco en la que ya está todo decidido y la vía legal está libre. Por último no olvidamos hablar de la economía ante la caída del 21% en la venta de viviendas.