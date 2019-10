Fernando Ónega, sobre la sentencia del juicio del procés: "La tensión política va camino de su máximo nivel"

PUEDO OPINAR Y OPINO

Ya me gustaría a mí saber qué supone o va a suponer la sentencia. De momento, sabemos que, al ser condenatoria, hay un Poder Judicial que no cedió a la presión ambiental y se guía por la ley. El juicio se desarrolló con todas las garantías procesales, y este cronista no es quien para poner la mínima objeción.